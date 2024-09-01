Мать детей Дурова обвинила его в блокировках карт из-за отказа переехать в ОАЭ

Мать детей Дурова Болгар заявила, что он заблокировал карты на расходы сеьми

Ирина Болгар, которая называет себя матерью трех детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявила, что предприниматель заблокировал карты для необходимых семье расходов из-за того, что она отказалась переехать в ОАЭ. Об этом говорится в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Болгар обвинила Дурова в том, что он пытался заставить ее переехать в ОАЭ против воли. После отказа основатель Telegram перестал платить по счетам за детские расходы и не подписывал согласие на продление иммиграционных документов.

«Очевидно, чтобы помешать нам оставаться в Европе. На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей», — считает она.

До этого Болгар заявила, что Дурова лишили родительских прав. В марте 2023 года она подала против предпринимателя уголовный иск в Швейцарии. Она заявила, что предприниматель с 2021 по 2022 год пять раз применил физическое насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году.