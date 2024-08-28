Назвавшая себя матерью детей Дурова женщина подала на него в суд

Назвавшая себя матерью детей Дурова Ирина Болгар подала на него в уголовный суд

Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, подала против него иск в уголовный суд. Об этом пишет российская версия Forbes, ссылаясь на американскую редакцию журнала.

По данным журналистов, Болгар в марте 2023 года подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. Женщина заявила, что с 2021 по 2022 год он пять раз применил физическое насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году. Утверждается, что это привело к травмам у ребенка, в том числе сотрясению мозга и проблемам со сном.

Сначала суд в Женеве не стал рассматривать иск, так как между его подачей и последним случаем предполагаемого насилия прошло больше трех месяцев. Болгар подала апелляцию, и в октябре 2023 года суд разрешил продолжить рассмотрение дела.

Вскоре после подачи уголовного иска Болгар обратилась в суд с просьбой предоставить ей единоличную опеку над детьми. В мае 2023 года суд вынес решение в ее пользу, а впоследствии подтвердил его.

Кроме того, как утверждается в материале, еще до подачи исков Болгар обвинила Дурова в том, что с осени 2022 года он перестал выплачивать ей алименты. Согласно судебным документам, она заявила, что до этого бизнесмен платил ей 150 тысяч евро в месяц (15,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Вечером 24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту. По версии следствия, бизнесмен является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. В деле, по которому задержали основателя Telegram, содержатся обвинения в 12 преступлениях.

Петербурженка Ирина Болгар в июле заявила, что является матерью троих детей Павла Дурова. По словам женщины, которая сейчас живет в Швейцарии, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Она также предоставила журналистам соответствующие документы — фотокопии свидетельств о рождении детей и свидетельств о признании Дуровым отцовства. Вскоре после этого Дуров публично заявил, что является донором спермы и биологическим отцом более 100 детей.