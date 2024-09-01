Мигранты устроили массовую драку в Подмосковье

СК: мигранты устроили массовую драку в Раменском, возбуждено уголовное дело

Мигранты устроили массовую драку в городе Раменское в Московской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в своем Telegram-канале.

«В соцмедиа сообщается, что в Раменском городском округе мигранты устроили массовую драку. Следственными органами ГСУ по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ведомстве.

Главе СК Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о ходе расследования и об установленных обстоятельствах преступления. В сообщении отдельно подчеркивается, что местные жители прежде неоднократно обращались в правоохранительные органы и местные правительственные учреждения по данному вопросу, однако меры против мигрантов до сих пор не были приняты.

Ранее четверо вооруженных бандитов напали на свадебный микроавтобус в подмосковном городе Щелково. Злоумышленники разбили стекло и скрылись, позже их задержали.