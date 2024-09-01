Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:04, 1 сентября 2024Силовые структуры

Мигранты устроили массовую драку в Подмосковье

СК: мигранты устроили массовую драку в Раменском, возбуждено уголовное дело

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Мигранты устроили массовую драку в городе Раменское в Московской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в своем Telegram-канале.

«В соцмедиа сообщается, что в Раменском городском округе мигранты устроили массовую драку. Следственными органами ГСУ по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ведомстве.

Главе СК Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о ходе расследования и об установленных обстоятельствах преступления. В сообщении отдельно подчеркивается, что местные жители прежде неоднократно обращались в правоохранительные органы и местные правительственные учреждения по данному вопросу, однако меры против мигрантов до сих пор не были приняты.

Ранее четверо вооруженных бандитов напали на свадебный микроавтобус в подмосковном городе Щелково. Злоумышленники разбили стекло и скрылись, позже их задержали.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные приступили к штурму Угледара. Какое значение этот город имеет для хода СВО?

      На Западе режиму Зеленского отвели несколько месяцев

      Рублев повредил руку ракеткой в матче 1/8 финала US Open

      На Западе раскрыли причину победы АдГ в Тюрингии

      В США заявили о страхе Байдена пересечь красные линии России

      Раненный при атаке ВСУ белгородский чиновник попросил выписать его из больницы

      На Украине начали экстренно отключать электричество

      На Украине в ходе учебного полета разбился вертолет

      Мигранты устроили массовую драку в Подмосковье

      «Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше