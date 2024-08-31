Четверо вооруженных бандитов напали на свадебный автобус под Москвой. Водитель рассказал, с чего начался конфликт

В Подмосковье четверо вооруженных мужчин напали на свадебный микроавтобус

Четверо вооруженных бандитов напали на свадебный микроавтобус в подмосковном городе Щелково. Злоумышленники разбили стекло и скрылись, позже их задержали.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе дети.

Щелковская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение лиц, причастных к совершению противоправного деяния, к установленной законом ответственности прокуратура Московской области

Водитель автобуса пояснил, с чего начался конфликт

По данным Baza, водитель микроавтобуса рассказал, что у него произошел конфликт на дороге с неизвестными ему людьми, после чего они начали его преследовать, угрожать и заставлять остановиться. В погоне участвовали четыре машины, одна из которых — внедорожник Infiniti.

Инцидент произошел на Центральной улице. Банда на внедорожнике догнала микроавтобус и разбила стекло. Четверых нападавших удалось быстро задержать. Baza приводит их имена: Турсунаев Адам, Абазов Изнаур, Эгиев Мансур и Муцуруев Шамиль. Уточняется, что трое из них приехали в Московскую область из Чечни, еще один — из Ростовской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее под Москвой группа мигрантов организовала «шариатский патруль»

В конце июля сообщалось, что группа мигрантов из Таджикистана организовала в Мытищах «шариатский патруль» — они нападали на прохожих, в том числе на девушек из-за их внешнего вида. За длиной платьев и брюк, цветом волос и другими деталями образа, которые противоречат исламским законам, следили подростки.

Позднее в социальных сетях появилось видео с извинениями якобы главаря «шариатского патруля», который заявил, что уважает народ России и всех, кто следует «простым русским понятиям», а нападение связано с оскорблением матери. Вместе с тем местные жители жаловались не на одно нападение, а на целую серию нарушений порядка.