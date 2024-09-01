FT: победа АдГ указывает на интерес немцев к окончанию конфликта на Украине

Причина победы правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Тюрингии заключается в заинтересованности избирателей в смене политического курса страны, в том числе в вопросе оказания помощи Украине. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Это первый случай после войны, когда крайне правая партия победила на региональных выборах. Это говорит о том, что среди избирателей из Восточной Германии растет разочарование в правительстве, которое многие обвиняют в высокой инфляции, экономическом застое, росте цен и постоянных внутренних конфликтах», — указано в материале.

Также отмечается, что важную роль в победе АдГ сыграло негативное отношение немцев к поддержке Киева. Газета подчеркивает, что АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» привлекли избирателей критикой антироссийских санкций и поставок оружия Украине, а также призывом к мирным переговорам, чтобы положить конец украинскому конфликту.

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель прокомментировала итоги региональных выборов в Саксонии и Тюрингии. Она назвала результаты голосования «огромным успехом».