Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:41, 1 сентября 2024Мир

На Западе раскрыли причину победы АдГ в Тюрингии

FT: победа АдГ указывает на интерес немцев к окончанию конфликта на Украине

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Причина победы правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Тюрингии заключается в заинтересованности избирателей в смене политического курса страны, в том числе в вопросе оказания помощи Украине. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Это первый случай после войны, когда крайне правая партия победила на региональных выборах. Это говорит о том, что среди избирателей из Восточной Германии растет разочарование в правительстве, которое многие обвиняют в высокой инфляции, экономическом застое, росте цен и постоянных внутренних конфликтах», — указано в материале.

Также отмечается, что важную роль в победе АдГ сыграло негативное отношение немцев к поддержке Киева. Газета подчеркивает, что АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» привлекли избирателей критикой антироссийских санкций и поставок оружия Украине, а также призывом к мирным переговорам, чтобы положить конец украинскому конфликту.

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель прокомментировала итоги региональных выборов в Саксонии и Тюрингии. Она назвала результаты голосования «огромным успехом».

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные приступили к штурму Угледара. Какое значение этот город имеет для хода СВО?

      Рублев повредил руку ракеткой в матче 1/8 финала US Open

      На Западе раскрыли причину победы АдГ в Тюрингии

      В США заявили о страхе Байдена пересечь красные линии России

      Раненный при атаке ВСУ белгородский чиновник попросил выписать его из больницы

      На Украине начали экстренно отключать электричество

      На Украине в ходе учебного полета разбился вертолет

      Мигранты устроили массовую драку в Подмосковье

      «Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

      В АдГ прокомментировали итоги выборов в Саксонии и Тюрингии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше