В АдГ прокомментировали итоги выборов в Саксонии и Тюрингии

Сопредседатель АдГ Вайдель назвала итоги выборов в Саксонии и Тюрингии успехом

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель прокомментировала итоги региональных выборов в Саксонии и Тюрингии, назвав их «огромным успехом». Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Х.

«Согласно первым прогнозам огромный успех для нашей АдГ! Большое спасибо всем избирателям и участникам кампании!» — сказала она.

По данным опроса, в Тюрингии АдГ заняла первое место с 30,5 процента голосов. В Саксонии партия с 30 процентами идет на втором месте, уступая лидирующему «Христианско-демократическому союзу» (ХДС) всего на 1,5 процента.

Ранее стало известно, что АдГ впервые в истории побеждает на выборах в земельный парламент Тюрингии. Проведенный телеканалом ZDF экзитпол показал предварительную победу АдГ на земельных выборах.