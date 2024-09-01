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21:54, 1 сентября 2024Мир

В АдГ прокомментировали итоги выборов в Саксонии и Тюрингии

Сопредседатель АдГ Вайдель назвала итоги выборов в Саксонии и Тюрингии успехом

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель прокомментировала итоги региональных выборов в Саксонии и Тюрингии, назвав их «огромным успехом». Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Х.

«Согласно первым прогнозам огромный успех для нашей АдГ! Большое спасибо всем избирателям и участникам кампании!» — сказала она.

По данным опроса, в Тюрингии АдГ заняла первое место с 30,5 процента голосов. В Саксонии партия с 30 процентами идет на втором месте, уступая лидирующему «Христианско-демократическому союзу» (ХДС) всего на 1,5 процента.

Ранее стало известно, что АдГ впервые в истории побеждает на выборах в земельный парламент Тюрингии. Проведенный телеканалом ZDF экзитпол показал предварительную победу АдГ на земельных выборах.

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      Артём Верейкин
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