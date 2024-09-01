ZDF: «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в парламент Тюрингии

Правая партия «Альтернатива для Германии» впервые в истории побеждает на выборах в земельный парламент Тюрингии. Об этом свидетельствуют данные опроса ZDF.

Проведенный телеканалом экзит-полл показал предварительную победу «АдГ» на земельных выборах. Правая партия набрала 33,5 процента голосов избирателей, в то время как занимающий второе место Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 24,5 процентов.

Как сообщается, «Левая» партия во главе с действующим премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым набрала 11,5 процентов голосов избирателей. Входящие в правящую коалицию ФРГ Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободно-демократическая партия (СвДП) и «Союз 90/Зеленые» в сумме набрали только 11,5 процентов голосов.