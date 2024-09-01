Forbes: бои под Красноармейском истощили 47-ю механизированную бригаду ВСУ

Боевые действия на красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Как говорится в материале, подразделение в две тысячи бойцов отправилось в бой на востоке Украины в феврале с 31 танком M-1 Abrams. На сегодняшний день у них осталась, вероятно, половина этих танков, отметил обозреватель. Кроме того, в этом районе недостаточно украинских войск для обороны, не говоря уже о нападении, пишет Экс.

Ранее The Telegraph выпустило материал, где говорится, что российские военные могут взять Покровск (украинское название Красноармейска) уже к середине сентября. Командир одного из подразделений воздушной разведки ВСУ, участвующий в боевых действиях под Покровском, отметил, что российские бойцы движутся очень быстро, активно используя средства радиоэлектронной борьбы.