Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:19, 1 сентября 2024Мир

На Западе заявили об истощении элитной бригады ВСУ под Красноармейском

Forbes: бои под Красноармейском истощили 47-ю механизированную бригаду ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Боевые действия на красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Как говорится в материале, подразделение в две тысячи бойцов отправилось в бой на востоке Украины в феврале с 31 танком M-1 Abrams. На сегодняшний день у них осталась, вероятно, половина этих танков, отметил обозреватель. Кроме того, в этом районе недостаточно украинских войск для обороны, не говоря уже о нападении, пишет Экс.

Ранее The Telegraph выпустило материал, где говорится, что российские военные могут взять Покровск (украинское название Красноармейска) уже к середине сентября. Командир одного из подразделений воздушной разведки ВСУ, участвующий в боевых действиях под Покровском, отметил, что российские бойцы движутся очень быстро, активно используя средства радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавший на Камчатке Ми-8 нашли

      Названы опасные для сердца препараты

      40-летний россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

      Аэропорты Москвы продолжили работать штатно после вводившихся ограничений

      В аэропорту Домодедово вводили временные ограничения

      На Западе заявили об истощении элитной бригады ВСУ под Красноармейском

      Раскрыты подробности атаки на курское приграничье

      Хореограф Тутберидзе допустил смену гражданства своими подопечными

      В ЛНР заявили о переброске к Макеевке испаноговорящих наемников

      Новый посол Финляндии выступила за сотрудничество с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше