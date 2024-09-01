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19:43, 1 сентября 2024Путешествия

Названо число задержанных в Москве рейсов из-за атаки дронов 1 сентября

Росавиация: 1 сентября в аэропортах Москвы из-за атаки дронов задержали 74 рейса

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Из-за ограничений на полеты на фоне атаки дронов в трех московских аэропортах — Жуковском, Внуково и Домодедово — было задержано в общей сложности 74 рейса. Еще 43 самолета перенаправили на запасные аэродромы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Он уточнил, что ограничения вводились ночью и утром 1 сентября для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. «На вылет в перечисленных выше аэропортах было задержано суммарно 74 рейса», — написал Кореняко.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

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      Екатерина Подвигина
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