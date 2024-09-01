Беспилотник уничтожили в районе Московского НПЗ

Собянин: сбили еще два следовавших на Москву беспилотника

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», — уточнил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что еще один дрон сбили в городском округе Раменский на подлете к столице.

Ранее пятый беспилотник сбили на подлете к Москве. До этого Собянин рассказал о ликвидации еще одного дрона. Около 1:20 мэр сообщил об уничтожении первого беспилотника в городском округе Подольск.

