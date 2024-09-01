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17:51, 1 сентября 2024Ценности

Оксана Самойлова раскрыла траты на школьную форму

Самойлова заявила, что потратила 20 тысяч рублей на школьную форму для детей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова раскрыла траты на школьную форму для детей. Ее слова приводит Telegram-канал Shot.

По словам 36-летней знаменитости, в этом году она потратила на вещи 20 тысяч рублей, тогда как годом ранее покупки обошлись ей почти в 500 тысяч рублей.

Самойлова рассказала, что из-за занятости к началу учебного года семья почти не готовилась, поэтому все необходимое к школе она купила на маркетплейсах.

Ранее также Оксана Самойлова поделилась снимками с отдыха. Предпринимательница показала фигуру на фотографиях, сделанных во время отдыха с семьей на Мальдивах.

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      Варвара Кошечкина
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