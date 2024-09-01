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10:52, 1 сентября 2024Россия

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализован

Экстренные службы локализовали возгорание в техпомещении МНПЗ

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Экстренные службы локализовали пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управлении МЧС России по столице.

Уточняется, что людям и функционированию завода ничего не угрожает. Причиной возгорания в техпомещении стало падения сбитого беспилотника.

Ранее сообщалось, что ранг пожара понизили до второго. Изначально возгоранию присвоили максимальный — пятый — ранг сложности.

В ночь с 31 августа на 1 сентября несколько российских регионов атаковали беспилотники. Всего за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 158 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Три украинских беспилотника попытались атаковать Каширскую государственную районную электрическую станцию в Подмосковье. «Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», — отчитался глава Каширы.

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      Марк Успенский
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