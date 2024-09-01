Беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Ночью с 31 августа на 1 сентября три украинских беспилотника попытались атаковать Каширскую государственную районную электрическую станцию (ГРЭС), сообщил глава подмосковной Каширы Михаил Шувалов.

«Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», — сказал он. На месте сейчас находятся оперативные службы.

Ночью 1 сентября очевидцы сообщили также о пожаре на Конаковской ГРЭС. Предположительно, он мог начаться из-за атаки беспилотников. По данным Mash, очевидцы слышали «характерный звук дрона», после чего последовали взрывы и началось возгорание.