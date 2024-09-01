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21:32, 1 сентября 2024Мир

Президент Польши отверг обвинения в сговоре с Зеленским о подрыве «Северных потоков»

Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским о подрыве «Северных потоков»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда назвал абсурдом заявления о договоренностях между ним и его украинским коллегой Владимиром Зеленским о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Он заявил об этом в эфире телеканала Republika.

«Я воспринял эти заявления, в первую очередь — бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд. Это с одной стороны — со стороны политической. Но, с другой стороны, в этом возможно усмотреть какую-то игру, которая ведется вместе с россиянами», — высказался польский лидер.

Кроме того, Дуда рассказал о своем разочаровании из-за поведения Германии. «Польша является страной-союзником Германии. Такое поведение для меня шокирующее и поразительное», — заключил он.

Ранее стало известно, что Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в деле о подрыве «Северных потоков». Уточняется, что Берлин 21 июня передал Варшаве ордер на арест украинца Владимира Ц. По словам силовиков, польская прокуратура дала понять, что готова арестовать подозреваемого, однако 6 июля украинец покинул Польшу.

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      Маргарита Пименова
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