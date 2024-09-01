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11:02, 1 сентября 2024Путешествия

Пропавший на Камчатке Ми-8 перед крушением врезался в сопку

ТАСС: пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 врезался в сопку

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

Вертолет Ми-8, пропавший на Камчатке, разбился, врезавшись в сопку. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Обломки транспортного средства были обнаружены у горного массива вулкана Вачкажец, пишет Telegram-канал Shot. По данным источника, Ми-8, предварительно, задел скалу, после чего произошло крушение.

Отмечается, что к месту крушения отправляются два вертолета, чтобы сориентировать пешие поисковые отряды.

Ранее сало известно, что представители правоохранительных органов изъяли все необходимые документы у компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит потерпевший крушение на Камчатке вертолет.

Ми-8, который осуществлял туристическую поездку, пропал с радаров утром 31 августа. Экипаж должен был выйти на связь около 07:15 по Москве, однако этого не произошло. На борту находились 3 члена экипажа и 19 пассажиров.

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      Варвара Кошечкина
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