У компании-владельца пропавшего на Камчатке вертолета изъяли документы

Shot: правоохранители изъяли документы у компании-владельца Ми-8 «Витязь-Аэро»

Представители правоохранительных органов изъяли все необходимые документы у компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на слова зампредседателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

Он также подчеркнул, что со всеми родственниками туристов, летевших на вертолете, работают психологи.

Ранее в МЧС России сообщили, что на Камчатке обнаружили пропавший Ми-8.

Вертолет Ми-8, который осуществлял туристическую поездку, пропал с радаров утром 31 августа. Экипаж должен был выйти на связь около 7:15 по Москве, однако этого не произошло. На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров.