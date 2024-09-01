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11:00, 1 сентября 2024Силовые структуры

У компании-владельца пропавшего на Камчатке вертолета изъяли документы

Shot: правоохранители изъяли документы у компании-владельца Ми-8 «Витязь-Аэро»

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Представители правоохранительных органов изъяли все необходимые документы у компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на слова зампредседателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

Он также подчеркнул, что со всеми родственниками туристов, летевших на вертолете, работают психологи.

Ранее в МЧС России сообщили, что на Камчатке обнаружили пропавший Ми-8.

Вертолет Ми-8, который осуществлял туристическую поездку, пропал с радаров утром 31 августа. Экипаж должен был выйти на связь около 7:15 по Москве, однако этого не произошло. На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров.

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      Варвара Кошечкина
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