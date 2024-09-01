Пропавший на Камчатке Ми-8 нашли

МЧС России: пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружили

На Камчатке обнаружили пропавший вертолет Ми-8. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга могли находиться на борту вертолета.

Связь с вертолетом Ми-8 с тремя членами экипажа на борту была утеряна 31 августа, когда судно направлялось в поселок Николаевка Елизовского района Камчатского края — в район вулкана Вачкажец. Он должен был забрать группу туристов из 19 человек.