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10:38, 1 сентября 2024Россия

Пропавший на Камчатке Ми-8 нашли

МЧС России: пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружили

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На Камчатке обнаружили пропавший вертолет Ми-8. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга могли находиться на борту вертолета.

Связь с вертолетом Ми-8 с тремя членами экипажа на борту была утеряна 31 августа, когда судно направлялось в поселок Николаевка Елизовского района Камчатского края — в район вулкана Вачкажец. Он должен был забрать группу туристов из 19 человек.

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      Варвара Кошечкина
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