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14:05, 1 сентября 2024Ценности

Россиянка отдала случайному прохожему люксовую одежду на миллион рублей

Shot: россиянка отдала случайному прохожему платья почти на ₽1 млн

Фото: Sorbis / Shutterstock / Fotodom

Брендовые платья общей стоимость почти миллион рублей потеряла россиянка в центре Москвы. Девушка перепутала машину курьера и отдала одежду люксовых брендов случайному прохожему. Подробности случившегося приводит Telegram-канал Shot.

Все произошло в ночь на пятницу, 27 августа, на улице Большой Никитской. 30-летняя женщина проводила время в ресторане. С собой у нее было пять дорогих платьев разных брендов — Elie Saab, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Valentin Yudashkin и Basix. Их нужно было отправить на примерку клиентке.

Россиянка вызвала курьера, вышла на улицу, увидела подходящую машину — Lada Granta — и положила в нее посылку. Водитель подтвердил, что является тем, кого она ждет. Однако через пять минут к ней подъехал настоящий курьер.

Женщина обратилась в полицию. Общий ущерб составил 850 тысяч рублей.

Ранее актриса Наталья Рудова похвасталась сумкой за 400 тысяч рублей на видео без бюстгальтера.

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      Екатерина Подвигина
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