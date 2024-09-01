Школьные линейки в Белгороде пройдут в помещениях

Губернатор Гладков: школьные линейки в Белгороде пройдут 2 сентября в помещениях

Из-за напряженной обстановки в Белгороде и прилегающем районе школьные линейки в честь начала учебного года пройдут 2 сентября исключительно внутри помещений. Об этом написал во «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор добавил, что число школьников, участвующих в линейках, будет ограничено вместимостью укрытий учебных заведений.

«Учебный год в школах Белгорода и Белгородского района [...] будет проходить в очно-дистанционном формате», — отметил он, указав, что для школьников из приграничья организовано очное обучение в других, более безопасных регионах России. Гладков заверил, что власти региона делают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность детей.

Ранее 1 сентября после очередного обстрела Белгорода и прилегающего района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы двое детей. Как рассказал Вячеслав Гладков, у одного из них проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног.