Стало известно об «аномальном» ударе по ВСУ в Угледаре

«Военная хроника»: ВС России наносят аномально мощный удар по ВСУ в Угледаре

Вооруженные силы (ВС) России наносят «аномально мощный» удар по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

ВС России с 31 августа наносят мощные удары по укрепрайону ВСУ в Угледаре. В частности, под авиаудары российских военных попали позиции в районе шахты «Южно-Донбасская № 1» и профилактория 3-й шахты, а также бетонные укрепления украинских солдат в окрестностях.

«Судя по грохоту от прилетов, передний край обороны ВСУ вдоль дороги как будто решили сравнять с землей», — подчеркнули авторы канала. Отмечается, что ВС России могут предпринять попытку штурма позиций в случае отвода части группировки к Селидово.

Ранее также Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил о начале штурма Угледара бойцами 155-й бригады ВС России. Информация о начале штурма распространяется и в украинских каналах.