Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 1 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об «аномальном» ударе по ВСУ в Угледаре

«Военная хроника»: ВС России наносят аномально мощный удар по ВСУ в Угледаре

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Вооруженные силы (ВС) России наносят «аномально мощный» удар по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

ВС России с 31 августа наносят мощные удары по укрепрайону ВСУ в Угледаре. В частности, под авиаудары российских военных попали позиции в районе шахты «Южно-Донбасская № 1» и профилактория 3-й шахты, а также бетонные укрепления украинских солдат в окрестностях.

«Судя по грохоту от прилетов, передний край обороны ВСУ вдоль дороги как будто решили сравнять с землей», — подчеркнули авторы канала. Отмечается, что ВС России могут предпринять попытку штурма позиций в случае отвода части группировки к Селидово.

Ранее также Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил о начале штурма Угледара бойцами 155-й бригады ВС России. Информация о начале штурма распространяется и в украинских каналах.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль рассказал об ответе России на вторжение ВСУ в Курскую область. Он не будет разовым событием

      На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

      Стала известна причина смерти израильских заложников в Газе

      Жена Александра Петрова показала редкое фото с актером

      В WhatsApp появится защита от нежелательных собеседников

      Стало известно об «аномальном» ударе по ВСУ в Угледаре

      Берлин и Париж попытались склонить к прекращению огня на Украине

      В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области

      Кремль назвал онлайн-разговор Путина и Байдена бескомпромиссным

      Участник СВО не нашел управу на вымогателей и попал в больницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше