В Белоруссии протестируют новый учебник истории с разделом о протестах

В Белоруссии протестируют учебник истории с разделом о протестах и выборах-2020

В предстоящем учебном году в Белоруссии протестируют новый учебник по истории для 11 классов школ. Об этом телеканалу ОНТ сообщил глава министерства образования республики Андрей Иванец.

«Те школы, которые были в прошлом году "в пилоте", с 1 сентября в 11 классе будут изучать тоже новый учебный предмет по новому учебнику. И там как раз-таки уже нашли свое отражение события 2020 года со всеми оценками: почему и кто хотел совершить государственный переворот», — рассказал министр.

Иванец подчеркнул, что новый учебник истории будет содержать информацию о Всебелорусском народном собрании и введении единого дня голосования на выборах в стране. Он также отметил, что историю Белоруссии будут изучать в контексте всемирной истории.

Ранее депутат парламента Белоруссии Игорь Марзалюк заявил, что в любой школе, в том числе русскоязычной, историю Белоруссии, обществознание и географию нужно преподавать на белорусском языке. Политик уверяет, что он «за настоящее двуязычие и, конечно, за сохранение белорусского языка».