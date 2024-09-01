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23:40, 1 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии протестируют новый учебник истории с разделом о протестах

В Белоруссии протестируют учебник истории с разделом о протестах и выборах-2020
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В предстоящем учебном году в Белоруссии протестируют новый учебник по истории для 11 классов школ. Об этом телеканалу ОНТ сообщил глава министерства образования республики Андрей Иванец.

«Те школы, которые были в прошлом году "в пилоте", с 1 сентября в 11 классе будут изучать тоже новый учебный предмет по новому учебнику. И там как раз-таки уже нашли свое отражение события 2020 года со всеми оценками: почему и кто хотел совершить государственный переворот», — рассказал министр.

Иванец подчеркнул, что новый учебник истории будет содержать информацию о Всебелорусском народном собрании и введении единого дня голосования на выборах в стране. Он также отметил, что историю Белоруссии будут изучать в контексте всемирной истории.

Ранее депутат парламента Белоруссии Игорь Марзалюк заявил, что в любой школе, в том числе русскоязычной, историю Белоруссии, обществознание и географию нужно преподавать на белорусском языке. Политик уверяет, что он «за настоящее двуязычие и, конечно, за сохранение белорусского языка».

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      Артём Верейкин
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