В ДТП на трассе под Нижним Новгородом погибли 8 человек

«112»: в ДТП на федеральной трассе под Нижним Новгородом погибли 8 человек

В ДТП на федеральной трассе под Нижним Новгородом погибли 8 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Известно, что автокатастрофа произошла на трассе «Восток» в Навашинском округе. Водитель минивена не справился с управлением и врезался в отбойник.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на юге Москвы мужчина устроил стрельбу после ДТП. На дороге между водителями произошел конфликт после случившейся аварии. В ходе ссоры один из них произвел выстрел в воздух из травматического оружия.