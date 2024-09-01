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12:06, 1 сентября 2024Россия

В ДТП на трассе под Нижним Новгородом погибли 8 человек

«112»: в ДТП на федеральной трассе под Нижним Новгородом погибли 8 человек

Кадр: Telegram-канал 112

В ДТП на федеральной трассе под Нижним Новгородом погибли 8 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Известно, что автокатастрофа произошла на трассе «Восток» в Навашинском округе. Водитель минивена не справился с управлением и врезался в отбойник.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на юге Москвы мужчина устроил стрельбу после ДТП. На дороге между водителями произошел конфликт после случившейся аварии. В ходе ссоры один из них произвел выстрел в воздух из травматического оружия.

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      Марк Успенский
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