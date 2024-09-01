В Германии намекнули на переезд Байдена в бункер после отпуска на пляже

Бизнесмен Дотком: Байден после отпуска на пляже переедет в ядерный бункер

После отпуска на пляже президент США Джо Байден, возможно, переедет в ядерный бункер, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. Свое мнение предприниматель высказал на странице в соцсети X.

«Потратили бы вы 16 дней на последний отпуск на пляже, если бы знали, что скоро переедете в ядерный бункер?», — написал бизнесмен.

Американский лидер после выступления на съезде демократов в Чикаго 19 августа отправился в Санта-Барбару, где оставался до воскресенья. В настоящий момент он находится в своей пляжной резиденции в штате Делавэр.

Ранее глава США подвергся критике за отдых на пляже в Делавэре на фоне сильнейших пожаров на Гавайях. Как отметила конгрессмен, член палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт, Байден отдыхал во время мощных лесных пожаров на Гавайских островах, в результате которых тысячи людей остались без крова.