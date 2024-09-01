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12:35, 1 сентября 2024Мир

В Италии обвинили праздники в задержке поставок Украине

Министр обороны Италии Крозетто заявил о задержке поставок ЗРК Киеву
ЗРК Samp-T

ЗРК Samp-T. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Причиной задержек поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Украине из Италии стали праздники. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает РИА Новости.

Крозетто обвинил итальянские оборонные компании в медлительности на форуме по международной безопасности Globsec в Праге. Он указал на слабый темп рост производства оборонной промышленности страны.

«Я ругаюcь с итальянскими компаниями, потому что мне нужно доставить на Украину комплекс ПВО Samp-T, а итальянская компания, которая должна его привести в порядок, в августе закрылась на праздники», — объяснил министр.

Ранее Крозетто заявил об ошибочности позиции стран Запада разрешить ВСУ удары по России. Политик подчеркнул, что не понимает, для чего нужно разрешать это.

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      Алевтина Запольская
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