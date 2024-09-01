В Италии обвинили праздники в задержке поставок Украине

Причиной задержек поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Украине из Италии стали праздники. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает РИА Новости.
Крозетто обвинил итальянские оборонные компании в медлительности на форуме по международной безопасности Globsec в Праге. Он указал на слабый темп рост производства оборонной промышленности страны.
«Я ругаюcь с итальянскими компаниями, потому что мне нужно доставить на Украину комплекс ПВО Samp-T, а итальянская компания, которая должна его привести в порядок, в августе закрылась на праздники», — объяснил министр.
Ранее Крозетто заявил об ошибочности позиции стран Запада разрешить ВСУ удары по России. Политик подчеркнул, что не понимает, для чего нужно разрешать это.