В Новой Москве произошло смертельное ДТП с участием автобуса с рабочими

В Новой Москве произошло ДТП с автобусом с рабочими, погиб один человек

В Новой Москве произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram.

Авария произошла на 231 километре Центральной кольцевой автомобильной дорог (ЦКАД). В результате происшествия погиб пассажир автобуса, еще два человека пострадали, их госпитализировали. По данным «Известий», в автобусе находились рабочие.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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