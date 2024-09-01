Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:00, 1 сентября 2024Россия

В Новой Москве произошло смертельное ДТП с участием автобуса с рабочими

В Новой Москве произошло ДТП с автобусом с рабочими, погиб один человек

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Новой Москве произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram.

Авария произошла на 231 километре Центральной кольцевой автомобильной дорог (ЦКАД). В результате происшествия погиб пассажир автобуса, еще два человека пострадали, их госпитализировали. По данным «Известий», в автобусе находились рабочие.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ДТП на федеральной трассе под Нижним Новгородом погибли восемь человек. Автокатастрофа произошла на трассе «Восток» в Навашинском округе. Водитель минивэна не справился с управлением и врезался в отбойник.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные приступили к штурму Угледара. Какое значение этот город имеет для хода СВО?

      В Минфине ФРГ заявили о «боли» из-за победы АдГ

      В Новой Москве произошло смертельное ДТП с участием автобуса с рабочими

      Россия опередила США по объемам поставок газа в ЕС

      На Западе режиму Зеленского отвели несколько месяцев

      Рублев повредил руку ракеткой в матче 1/8 финала US Open

      На Западе раскрыли причину победы АдГ в Тюрингии

      В США заявили о страхе Байдена пересечь красные линии России

      Раненный при атаке ВСУ белгородский чиновник попросил выписать его из больницы

      На Украине начали экстренно отключать электричество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше