Все билеты на концерты группы Oasis раскупили

Все билеты на 17 концертов группы Oasis

Все билеты на 17 концертов рок-группы Oasis, которая воссоединилась спустя 15 лет, раскупили. Об этом сообщил сам коллектив в соцсети X.

Группа призвала не покупать поддельные и недействительные билеты на вторичном рынке. 17 концертов Oasis пройдут в Лондоне, Манчестере, Эдинбурге, Кардиффе и Дублине.

Ноэл Галлахер основал группу Oasis вместе со своим братом Лиамом в 1991 году. Коллектив считался одним из самых влиятельных и успешных музыкальных проектов 1990-х. Почти за 20 лет своего существования группа выпустила семь студийных альбомов, треки из которых не раз возглавляли чарты Великобритании. В 2009 году Ноэл покинул группу из-за разногласий с братом.