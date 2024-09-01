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00:13, 1 сентября 2024Культура

Все билеты на концерты группы Oasis раскупили

Все билеты на 17 концертов группы Oasis
Ноэл Галлахер

Ноэл Галлахер. Фото: POP-EYE / Andreas Wengel / Globallookpress.com

Все билеты на 17 концертов рок-группы Oasis, которая воссоединилась спустя 15 лет, раскупили. Об этом сообщил сам коллектив в соцсети X.

Группа призвала не покупать поддельные и недействительные билеты на вторичном рынке. 17 концертов Oasis пройдут в Лондоне, Манчестере, Эдинбурге, Кардиффе и Дублине.

Ноэл Галлахер основал группу Oasis вместе со своим братом Лиамом в 1991 году. Коллектив считался одним из самых влиятельных и успешных музыкальных проектов 1990-х. Почти за 20 лет своего существования группа выпустила семь студийных альбомов, треки из которых не раз возглавляли чарты Великобритании. В 2009 году Ноэл покинул группу из-за разногласий с братом.

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      Сергей Грехов
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