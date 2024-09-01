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09:46, 1 сентября 2024Россия

ВСУ расстреляли автомобиль с двумя россиянками и детьми в Курской области

В Курской области украинские военные ранили девочку при обстреле автомобиля

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области расстреляли автомобиль с двумя россиянками и детьми и ранили девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из пострадавших по имени Ольга.

Собеседница агентства рассказала, что они проживали в Суджанском районе, но решили уехать, когда начались сильные взрывы. «Я, сестра и двое детей — все погрузились быстренько в машину и отправились в сторону Льгова», — поделилась россиянка.

По дороге машину обстреляли украинские военные, в результате чего дочь Ольги получила ранение. «Мы просили, чтобы нас отпустили, так как ребенок был ранен. Сильно шла кровь Нас никто никуда не отпустил, а вот взяли в плен», — заключила женщина.

Ранее ВСУ в Курской области расстреляли трех детей. ЧП произошло в районе населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Подростки в возрасте 10-12 лет пытались эвакуироваться из обстреливаемой зоны.

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      Марк Успенский
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