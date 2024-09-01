Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:40, 1 сентября 2024Путешествия

Задержку рейса из Антальи в Москву объяснили

Рейс из Антальи был задержан из-за ограничений в московских аэропортах

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Представитель авиакомпании Turkish Airlines объяснил задержку рейса из Антальи в Москву. Его слова приводит РИА Новости.

«Задержка рейса была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах утром в воскресенье», — говорится в сообщении. Собеседник агентства отметил, что ситуация скоро вернется «в нормальный режим», пассажирам будет объявлено об этом.

Незадолго до этого некоторые СМИ и пользователи сети сообщили, что более 150 российских туристов застряли в аэропорту турецкого города, так как авиакомпания заявили о переносе рейса без объяснения точных причин.

Ранее сообщалось, что аэропорты Москвы продолжили работать штатно после вводившихся в ночь на воскресенье, 1 сентября, ограничений на полеты. Известно, что ограничения для обеспечения безопасности вводились во Внуково, Домодедово и Жуковском.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные приступили к штурму Угледара. Какое значение этот город имеет для хода СВО?

      Названо число задержанных в Москве рейсов из-за атаки дронов 1 сентября

      Суд арестовал железную дорогу украинского олигарха Ахметова

      Опубликован райдер рэпера Kizaru

      Целью ударов «Искандерами» по Харькову стали азовцы

      Зеленский рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста на Украине

      Опрос показал победу правых на выборах в Германии

      В стране НАТО заявили о приближении конфликта с Россией из-за одного решения

      Немецкий политик приехал на избирательный участок на Lada Niva

      Немецкие авиаперелеты подверглись хакерским атакам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше