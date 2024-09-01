Задержку рейса из Антальи в Москву объяснили

Рейс из Антальи был задержан из-за ограничений в московских аэропортах

Представитель авиакомпании Turkish Airlines объяснил задержку рейса из Антальи в Москву. Его слова приводит РИА Новости.

«Задержка рейса была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах утром в воскресенье», — говорится в сообщении. Собеседник агентства отметил, что ситуация скоро вернется «в нормальный режим», пассажирам будет объявлено об этом.

Незадолго до этого некоторые СМИ и пользователи сети сообщили, что более 150 российских туристов застряли в аэропорту турецкого города, так как авиакомпания заявили о переносе рейса без объяснения точных причин.

Ранее сообщалось, что аэропорты Москвы продолжили работать штатно после вводившихся в ночь на воскресенье, 1 сентября, ограничений на полеты. Известно, что ограничения для обеспечения безопасности вводились во Внуково, Домодедово и Жуковском.