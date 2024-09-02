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02:17, 2 сентября 2024Мир

АдГ заняла второе место на выборах в Саксонии

ZDF: правая партия АдГ заняла второе место на выборах в Саксонии, уступив ХДС

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место на региональных выборах в федеральной земле Саксония. Официальные предварительные итоги выборов в ландтаг передает телеканал ZDF.

АдГ набрала 30,6 процента голосов, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС) на 1,3 процента. ХДС получит 42 из 120 мест в региональном парламенте, АдГ — 40 мест. Третье место заняла партия «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW), чей лидер выступает против военной помощи Украине и антироссийских санкций. Партия набрала 11,8 процента голосов и обеспечила себе 15 мест в ландтаге.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца набрала 7,3 процента голосов (10 мест), «Зеленые» — 5,1 процента (семь мест), Левая партия — 4,5 процента (шесть мест). Таким образом, соотношение сторонников и противников помощи Украине в ландтаге Саксонии составляет 65 депутатов против 55.

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель прокомментировала итоги региональных выборов в Саксонии и Тюрингии. По ее словам, результаты голосования стали для правой партии «огромным успехом».

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      Артём Верейкин
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