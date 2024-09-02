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03:26, 2 сентября 2024Россия

Алаудинов сообщил об уничтожении техники ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил об уничтожении техники ВСУ в Суджанском районе Курской области

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Российские военнослужащие уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Наши ребята в направлении Русского Поречного двигавшуюся технику сегодня жгли. Сожгли три техники фашистские», — указал он, добавив, что соседним подразделениям удалось поразить квадроцикл и один миномет.

Обстановка, по словам Алаудинова, «рабочая» и «контролируемая», она позволяет российским бойцам эффективно сражаться с ВСУ и «сделать весь максимум для того, чтобы противник ощущал себя неуютно».

Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил, что военнослужащие ВСУ попытались захватить российские позиции в Курской области, но их атаку успешно отбили.

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      Маргарита Пименова
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