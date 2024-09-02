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00:35, 2 сентября 2024Россия

Алаудинов рассказал о «криках и визгах» солдат ВСУ после атаки в Курской области

Алаудинов сообщил о безуспешной попытке ВСУ захватить позиции в Курской области

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались захватить российские позиции в Курской области, но их атаку успешно отбили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник попытался заскочить на наши позиции, где находятся ребята, ну, отработали ребята... Отработали так, что там одни просто крики и визги стояли», — рассказал он. По словам Алаудинова, украинские военные до сих пор не смогли эвакуировать всех раненых с поля боя.

Ранее Апти Алаудинов рассказал о боях в Курской области. Он заявил, что «Ахмат» сражался с солдатами ВСУ почти 11 часов на двух участках. Командир спецназа отметил, что ВСУ понесли большие потери.

До этого Алаудинов сообщил, что ВСУ распыляют с помощью беспилотных летательных аппаратов «непонятный газ» над территорией Курской области. Он уточнил, что сброс идет с гексакоптера «Баба-яга».

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      Маргарита Пименова
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