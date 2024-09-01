Алаудинов сообщил про «непонятный газ» над Курской областью

Алаудинов: ВСУ с помощью дрона «Баба-яга» сбрасывают газ над Курской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все время распыляют с помощью беспилотников непонятный газ над территорией Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Он уточнил, что сброс идет с гексакоптера «Баба-яга». Алаудинов отметил, что бойцам спецназа удалось уничтожить украинский дрон. Кроме того, ранее российские бойцы подбили танк и уничтожили несколько боевых бронированных машин ВСУ.

Ранее Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ понесли ощутимые потери на участке «Ахмата» в Курской области. По его словам, в течение дня воскресенья на участке «Ахмата» обстановка сравнительно спокойная, предположив, что противник «пересматривает свою стратегию».