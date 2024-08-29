Алаудинов заявил об 11-часовых боях с ВС Украины в Курской области

Командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о боях в Курской области. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Бои шли на двух участках фронта

Алаудинов сообщил, что «Ахмат» сражался с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти 11 часов на двух участках. По его словам, ВСУ понесли большие потери.

Хочу отметить, что, несмотря на то, что было тяжело, ребята выстояли, героически сражаясь. Хочу отметить, что уничтожено очень большое количество живой силы противника. Действительно, он несет очень большие потери Апти Алаудинов командир «Ахмата»

Командир спецназа добавил, что российские военные уничтожили несколько единиц техники, включая артиллерию, автоматический гранатомет (АГС) и минометы.

Ранее ВСУ понесли серьезные потери

Накануне Алаудинов заявил, что российские войска в Курской области нанесли серьезное поражение подразделениям ВСУ. Кроме того, «Ахмат» сжег две единицы украинской техники, на которых бойцы появились на участке «Ахмата». Также военные уничтожили «очень большое» количество пехоты.

По данным Минобороны России, за все время боевых действий с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 6600 бойцов. Также украинские силы лишились 73 танков, 34 боевых машин пехоты, 62 БТР, 432 боевых бронированных машин, а также 25 артиллерийских орудий.

Российские войска ликвидировали четыре американских установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, одну РСЗО MLRS (Multiple Launch Rocket System), пять установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и установку разминирования УР-77.

Российские военные остановили продвижение ВСУ в регионе

20 августа Алаудинов сообщил об остановке продвижения ВСУ в районе Курской области. Он уточнил, что бойцы спецназа «Ахмат», военнослужащие 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка и 2-й бригады спецназа ведут «планомерное уничтожение противника, который уже остановлен».

Алаудинов добавил, что бои в Курской области могут закончиться через 2-3 месяца. Он подчеркнул, что к этому моменту может «полностью все завершиться». В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил, что президент страны Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область.

Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области Анатолий Антонов посол России в Вашингтоне

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.