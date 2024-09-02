Белый дом начал рекламировать Харрис еще в одном вопросе

Politico: Белый дом начал активно продвигать роль Харрис во внешней политике США

Белый дом начал активно продвигать роль вице-президента США Камалы Харрис в американской внешней политике. Об этом сообщает Politico.

«Согласно обзору официальных документов, стенограмм брифингов, комментариев высокопоставленных чиновников, Белый дом стал все чаще рекламировать роль Харрис во внешней политике США после решения американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки», — отмечает издание.

Речь идет о недавних упоминаниях Белого дома о том, что Харрис присоединилась к переговорам с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о кризисе в секторе Газа. Кроме того, во время своего визита в Пекин советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о том, интересовался ли председатель КНР Си Цзиньпин взглядами Харрис на Китай, «начал рассказывать о ее вкладе в азиатскую стратегию».

Авторы материала подчеркнули, что «раньше подобные упоминания роли Харрис во внешней политике США были редкостью».

30 августа Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN избежала темы России и Украины. Основное внимание она сфокусировала на вопросах внутренней политики США.