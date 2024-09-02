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17:31, 2 сентября 2024Экономика

Крупнейший покупатель российского газа договорился о закупках СПГ у Shell

Турецкая Botas подписала крупный контракт на закупку СПГ у британской Shell

Фото: Umit Bektas / Reuters

Контракт на поставку около четырех миллиардов кубометров (после регазификации) сжиженного природного газа (СПГ) в год в понедельник, 2 сентября, подписали турецкая государственная компания Botas и британская нефтегазовая компания Shell, сообщает РИА Новости.

Десятилетнее соглашение вступит в силу с 2027 года. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар подчеркнул, что сделка позволяет стране не только использовать газ для собственных нужд, но и отправлять его в европейские терминалы. Таким образом, она предоставляет дополнительные возможности для торговли на региональном и глобальном уровнях.

Турция является крупнейшим покупателем российского газа по трубопроводам, обходя даже Китай, однако она наращивает собственную добычу и диверсифицирует источники поставок. Кроме того, республика намерена активно развивать проект собственного хаба, чтобы стать площадкой для транзита газа в Европу.

В июле Байрактар указал, что инфраструктура для хаба готова, а наращивание собственной добычи является приоритетом.

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      Платон Щукин
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