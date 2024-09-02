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15:57, 2 сентября 2024Россия

В России ответили на предложение Тайваня к Китаю отобрать российский Дальний Восток

Сенатор Джабаров осудил предложение Тайваня отобрать российский Дальний Восток
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на предложение тайванского президента Лая Циндэ к Китаю отобрать российский Дальний Восток. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор осудил слова Лая, назвав Китайскую Республику частью КНР.

Ранее Лай заявил, что, так как Китай считает Тайвань частью своей территории, то он якобы должен и отобрать российский Дальний Восток, которые он утратил по итогам Айгунского договора 1858 года.

«Это даже оскорбительно, что он предлагает Китаю такие идеи. Это говорит о том, что они чувствуют свою безнаказанность. Рано или поздно Тайвань однозначно станет частью Китаю — он и сейчас китайская территория де-юре, но де-факто он тоже будет Китаем», — заявил Джабаров.

Айгунский договор был заключен в 1858 году между Российской империей и империей Цин. Одним из его подписантов со стороны России выступил генерал-адъютант граф Николай Муравьев, чей памятник изображен на банкноте в 5000 рублей.

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По соглашению граница двух стран была разделена по реке Амур в результате чего в состав Российской империи вошли территории современной Амурской области и частично Хабаровского края. Следующий Пекинский договор 1860 года закрепил за Россией и будущий Приморский край.

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