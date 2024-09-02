Детали отдыха Джиджи Хадид с Брэдли Купером и его дочерью смутили пользователей сети

Детали отдыха американской модели палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид с актером Брэдли Купером и его семилетней дочерью Леей от российской манекенщицы Ирины Шейк смутили пользователей сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Известно, что 29-летняя Хадид и ее 49-летний избранник с ребенком отправились на Сардинию, Италия. При этом папарацци запечатлели поцелуи и объятия пары, проводившей время на яхте вместе с девочкой.

Читатели издания высказались о данных кадрах в комментариях под публикацией. «Мне немного жаль девочку. Ее "часы с папой" проходят на яхте с его девушкой-моделью», «Ни одного фото, где Джиджи общается с Леей, которая находится рядом. Это кажется странным», «Девочка, должно быть, чувствует себя очень неуютно, наблюдая, как лапают ее отца», «Дочь должна была просто остаться дома с Ириной, никто с ней даже не общается», — заявили юзеры.

В июле анонимный источник сообщал, что союз Хадид и Купера перерос в полноценные отношения.