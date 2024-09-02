Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:32, 3 сентября 2024Мир

Дипломат назвал причину задержки новых санкций ЕС против России

Постпред РФ при ЕС Кирилл Логвинов: ЕС может принять новые санкции в 2025 году
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) уже сейчас может готовить новый пакет антироссийских санкций, но принять его до конца года будет трудно из-за председательства Венгрии в Совете ЕС. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Допускаю, что при председательстве Венгрии в Совете ЕС именно согласование новых санкций выглядит маловероятным... Но с началом польской "евровахты" в январе 2025 года санкционная работа однозначно закипит», — подчеркнул дипломат, оценив вероятность принятия новых ограничительных мер в отношении России.

В ЕС обсуждение нового пакета санкций в отношении России начинается сразу после принятия предыдущего, поскольку всегда находятся недовольные недостаточным охватом мер, пояснил Кирилл Логвинов. Поэтому еще до перехода ротации в Совете ЕС от Венгрии к Польше конкретные предложения по новым санкционным спискам могут разрабатываться — это, по его мнению, станет важной задачей нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее президент Черногории Яков Милатович объяснил поддержку страной антироссийских санкций, введенных ЕС. По его словам, так балканская страна стремится стать «членом клуба».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      «Они не знали, где нас искать». ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, бойцам пришлось сдаться в плен

      Названы причины ускорения роста цен в России

      Российский губернатор призвал не стесняться ездить учиться «у противников»

      Киев обвинили в нежелании участвовать в обмене гражданского населения

      В российском регионе энергетики заплатят миллионы за падение столба на ребенка

      Задолженность россиян по кредиткам приблизилась к рекорду

      Беспилотник атаковал церковь в Белгородской области

      В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия

      Тренер объяснила необходимость тренировать трапециевидную мышцу

      Школьницу без признаков жизни обнаружили в водоеме в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше