Дипломат назвал причину задержки новых санкций ЕС против России

Постпред РФ при ЕС Кирилл Логвинов: ЕС может принять новые санкции в 2025 году

Европейский союз (ЕС) уже сейчас может готовить новый пакет антироссийских санкций, но принять его до конца года будет трудно из-за председательства Венгрии в Совете ЕС. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Допускаю, что при председательстве Венгрии в Совете ЕС именно согласование новых санкций выглядит маловероятным... Но с началом польской "евровахты" в январе 2025 года санкционная работа однозначно закипит», — подчеркнул дипломат, оценив вероятность принятия новых ограничительных мер в отношении России.

В ЕС обсуждение нового пакета санкций в отношении России начинается сразу после принятия предыдущего, поскольку всегда находятся недовольные недостаточным охватом мер, пояснил Кирилл Логвинов. Поэтому еще до перехода ротации в Совете ЕС от Венгрии к Польше конкретные предложения по новым санкционным спискам могут разрабатываться — это, по его мнению, станет важной задачей нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее президент Черногории Яков Милатович объяснил поддержку страной антироссийских санкций, введенных ЕС. По его словам, так балканская страна стремится стать «членом клуба».

