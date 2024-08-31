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20:53, 31 августа 2024Мир

В Черногории объяснили поддержку санкций против России

Милатович: Черногория ввела санкции против РФ, чтобы согласовать политику с ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

Черногория поддержала введение санкций против России, чтобы согласовать свою политику с Европейским союзом (ЕС), заявил президент Яков Милатович. Его слова приводит РИА Новости.

Милатович рассказал, что пять лет назад 30 процентов доходов Черногории от туризма поступали из России. «Для меня как министра экономики в то время и члена правительства было тяжелым решением ввести санкции против РФ и следовать решениям Европейского совета. Это была трудная вещь», — отметил политик, объяснив, что это был вопрос «становления членом клуба».

Ранее в августе посол России в Черногории Владислав Масленников сообщил, что Подгорица оборвала с Москвой практически все контакты. Он также указал на отсутствие предпосылок для возобновления практики введения 90 дней безвизового пребывания россиян в период туристического сезона.

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