Посол заявил об отсутствии каких-либо переговоров с Черногорией

Посол Масленников: Черногория оборвала с Россией практически все контакты

Черногория оборвала с Россией практически все контакты. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол РФ в Черногории Владислав Масленников.

Он отметил, что Москва не ведет с Подгорицей «никаких переговоров ни по каким вопросам». Дипломат также указал на отсутствие предпосылок для возобновления практики введения 90 дней безвизового пребывания россиян в период туристического сезона.

Ранее в Черногории ограничили доступ к 20 российским СМИ. Под ограничительные меры попали Первый канал, «Россия 1», «РЕН ТВ», «Россия 24», Sputnik, телеканал RT и его филиалы в других странах и другие СМИ. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала случившееся актом цензуры и национализма. Она также анонсировала ответные меры на блокировку.