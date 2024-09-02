Постпред Логвинов: жители ЕС живут в информационной блокаде по вопросу России

Жители Европейского союза (ЕС) живут в информационной блокаде, где основные СМИ представляют Россию главной угрозой и причиной всех проблем. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Простые европейцы живут в условиях информационной блокады. Посыл один — Украина во благо безопасности ЕС борется с так называемой "российской угрозой"», — подчеркнул он.

В настоящее время «происками Москвы» объясняют любые негативные тенденции в странах Евросоюза, отметил дипломат. При этом все мнения, которые не соответствует господствующей точке зрения в отношении России, сразу называют «дезинформацией» или «кремлевской пропагандой». В связи с этим постпредство РФ стремится сделать так, чтобы европейская общественность могла сама анализировать происходящее на Украине, рассказал Логвинов.

Ранее Урсула фон дер Ляйен обвинила крайне правую партию «Альтернатива для Германии» в распространении «кремлевской пропаганды». По ее словам, представители этой политической силы не скрывают восхищения Россией.