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10:19, 2 сентября 2024Ценности

Дуа Липа позагорала топлес у бассейна

Фото: @dualipa

Британская певица и модель Дуа Липа позагорала топлес. Данное фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что исполнительница отправилась на Ибицу, где отметила свое 29-летие. Во время отдыха она снялась, лежа на животе у открытого бассейна с видом на море. Так, звезда надела стринги с абстрактным цветным принтом и уложила волосы в небрежный пучок.

В то же время на одном из кадров знаменитость предстала, плавая в однотонном бикини на надувном матрасе. При этом компанию артистке составил ее возлюбленный — 34-летний английский актер Каллум Тернер.

Ранее в августе новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты Юлия Власова родом из России снялась топлес.

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      Карина Черных
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