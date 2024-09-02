Дуа Липа позагорала топлес у бассейна

Британская певица и модель Дуа Липа позагорала топлес. Данное фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что исполнительница отправилась на Ибицу, где отметила свое 29-летие. Во время отдыха она снялась, лежа на животе у открытого бассейна с видом на море. Так, звезда надела стринги с абстрактным цветным принтом и уложила волосы в небрежный пучок.

В то же время на одном из кадров знаменитость предстала, плавая в однотонном бикини на надувном матрасе. При этом компанию артистке составил ее возлюбленный — 34-летний английский актер Каллум Тернер.

Ранее в августе новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты Юлия Власова родом из России снялась топлес.