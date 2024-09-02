Экс-канцлер ФРГ объяснил провал СДПГ на выборах в Тюрингии и Саксонии

Экс-канцлер ФРГ Шредер связал провал СДПГ с политикой по отношению к России

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер объяснил провал своей партии Социал-демократов (СДПГ) на выборах в Тюрингии и Саксонии с провозглашенными нынешним главой правительства Олафом Шольцем изменениями в политике по отношению к России. Об этом он заявил в интервью Table.Media.

Как заявил бывший глава немецкого правительства, партии стоило не довольствоваться поставками оружия на Украину, а энергично выступать за переговоры и завершение конфликта. В то же время Шредер отметил, что такие переговоры должны проходить «независимо от США».

Ранее сопредседатель «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель назвала итоги региональных выборов в Саксонии и Тюрингии огромным успехом. В Тюрингии АдГ заняла первое место с 30,5 процента голосов. В Саксонии партия с 30 процентами идет на втором месте, уступая лидирующему «Христианско-демократическому союзу» всего на 1,5 процента.