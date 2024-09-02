Эксперты назвали способ избавиться от пятен на столе

Домохозяйкам посоветовали отмыть пятна на столешнице содой

Пятна и следы от жира со столешницы можно убрать с помощью соды или уксуса. Такими советом с домохозяйками поделились эксперты «БелНовости».

Яблочный уксус поможет справиться с проблемами для столешниц из ДСП. Домохозяйкам рекомендуется пропитать им тряпку или вату и сделать «компресс» для наиболее загрязненных участков. После обработки рекомендуется протереть поверхность чистой влажной тряпкой.

Сода подойдет для поверхностей, сделанных из камня. Эксперты советуют смешать три большие ложки соды с небольшим количеством воды и нанести на проблемные области на 20 минут. После соду рекомендуется удалить.

Для столешницы из массива подойдет мелкая соль. Ее рекомендуется нанести на наиболее загрязненные участки, влив сверху пару ложек сока лимона. Средства рекомендуется смешать и оставить на поверхности в течение ночи, утром удалить соль с помощью лимона и протереть столешницу.

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