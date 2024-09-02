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17:47, 2 сентября 2024Экономика

Домохозяйкам назвали способы борьбы с сыростью в ванной

Домохозяек призвали протирать поверхности в ванной для избавления от сырости

Фото: Francesca Tosolini / Unsplash

Бороться с сыростью в ванной рекомендуется, протирая поверхности после принятия душа. Этим и другими советами с домохозяйками поделились эксперты издания «БелНовости».

Кроме того, рекомендуется не закрывать в ванную двери, хотя бы после принятия душа. Таким образом основная часть пара не останется в ванной комнате. Уровень влажности также зависит от корректной работы вентиляции — она должны быть своевременно очищена. В противном случае уровень влажности в ванной будет высоким.

Существуют и специальные средства, предназначенные для восстановления нормального уровня влажности, — осушители воздуха. Эксперты также рекомендовали домохозяйкам не сушить вещи или их часть в ванной комнате, используя для этой цели балкон или специальный аксессуар.

Ранее домохозяйкам посоветовали очистить душевую лейку с помощью соды. Это поможет восстановить сильный напор воды.

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      Мария Черкасова
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