Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:29, 2 сентября 2024Бывший СССР

ЕС призвал Киев повременить с увольнением главы «Укрэнерго»

ЕС и ЕБРР призвали Киев повременить с увольнением главы «Укрэнерго» Кудрицкого

Фото: Sergiy Voloshin / Reuters

Посол Евросоюза (ЕС) на Украине Катарина Матернова, региональные руководители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC) призвали отложить принятие управленческих решений и увольнение председателя компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого до окончательного формирования наблюдательного совета компании. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо в адрес премьера Украины Дениса Шмыгаля, помимо Матерновой, подписали региональный директор IFC в Европе Инес Роша, управляющий директор ЕБРР на Украине и в Молдавии Арвид Тюркнер и бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук. Копия письма направлена руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и министру энергетики Герману Галущенко.

«Очень важно, чтобы комитет по назначениям собрался для завершения отбора на вакантную должность в набсовете "Укрэнерго", а принятие любых управленческих решений было приостановлено, пока этого не произойдет», — говорится в письме.

Авторы письма подчеркивают, что давление на Кудрицкого с целью написания им заявления об увольнении недопустимо. Также в нем говорится, что увольнение «может поставить под угрозу коллективную способность доноров поддерживать "Укрэнерго"».

Ранее на Украине объяснили отказ Запада выделять властям деньги на восстановление энергосистемы. При этом Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отметил, что партнеры Киева доверяют компании «Укрэнерго» и предоставляют ей деньги, чтобы она сама использовала средства на закупки всего необходимого.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия сейчас в слабом положении, не так ли?» Тайвань предложил Китаю забрать российские земли

      Зеленский оценил возможность возвращения Украиной ЗАЭС

      Суд заключил под стражу передававшего данные о российских ПВО Украине

      Крупнейший покупатель российского газа договорился о закупках СПГ у Shell

      ЕС призвал Киев повременить с увольнением главы «Укрэнерго»

      Стилист Рогов призвал россиянок носить необычные колготки

      Врач назвал нормальное количество выпадающих за день волос

      Россиян предупредили о вероятности ареста и изъятия долларов

      Отправивший россиянина в реанимацию одним ударом боец СВО оказался трижды судимым

      Игрок «Спартака» рассказал о прощании Соболева с командой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше