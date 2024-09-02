ЕС призвал Киев повременить с увольнением главы «Укрэнерго»

ЕС и ЕБРР призвали Киев повременить с увольнением главы «Укрэнерго» Кудрицкого

Посол Евросоюза (ЕС) на Украине Катарина Матернова, региональные руководители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC) призвали отложить принятие управленческих решений и увольнение председателя компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого до окончательного формирования наблюдательного совета компании. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо в адрес премьера Украины Дениса Шмыгаля, помимо Матерновой, подписали региональный директор IFC в Европе Инес Роша, управляющий директор ЕБРР на Украине и в Молдавии Арвид Тюркнер и бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук. Копия письма направлена руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и министру энергетики Герману Галущенко.

«Очень важно, чтобы комитет по назначениям собрался для завершения отбора на вакантную должность в набсовете "Укрэнерго", а принятие любых управленческих решений было приостановлено, пока этого не произойдет», — говорится в письме.

Авторы письма подчеркивают, что давление на Кудрицкого с целью написания им заявления об увольнении недопустимо. Также в нем говорится, что увольнение «может поставить под угрозу коллективную способность доноров поддерживать "Укрэнерго"».

Ранее на Украине объяснили отказ Запада выделять властям деньги на восстановление энергосистемы. При этом Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отметил, что партнеры Киева доверяют компании «Укрэнерго» и предоставляют ей деньги, чтобы она сама использовала средства на закупки всего необходимого.

