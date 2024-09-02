Еще одна страна поддержала мирный план Бразилии и Китая по Украине

Президент Рамафоса: ЮАР поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине

ЮАР поддерживает мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент республики Сирил Рамафоса на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, передает CCTV.

«Южная Африка поддерживает "консенсус из шести пунктов", который предложили Китай и Бразилия для урегулирования конфликта на Украине», — отметил президент ЮАР.

Рамафоса подчеркнул, что между двумя странами выстроилась «высокая степень взаимного политического доверия», так как их связывает «глубокая традиционная дружба, и они имеют схожие позиции и цели по многим международным вопросам».

24 мая Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Данный документ стал первой международной декларацией, подписанной Пекином по вопросу специальной военной операции (СВО), который объединил мирные предложения китайской и бразильской сторон.