Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:37, 2 сентября 2024Мир

Финляндия решила на полметра повысить строящееся на границе с Россией заграждение

Погранслужба Финляндии: заграждение на границе с Россией будет выше на полметра

Фото: Anne Kauranen / Reuters

Строящееся заграждение на российско-финской границе будет повышено на полметра. Об этом сообщила Пограничная служба Финляндии на официальном сайте.

«Опыт показал, что в конструкцию барьерного ограждения необходимо было внести незначительные изменения. Сеть ограждений будет на полметра выше (3,5 метра) и плотнее, чтобы повысить эффективность барьера», — утверждается в заявлении.

По данным погранслужбы, были также усовершенствованы крепления и конструкции ограждения. Кроме того, ведомство намерено доработать технические средства наблюдения на границе.

В июле стало известно, что строительство забора на границе России и Финляндии завершится в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали охватывать Угледар с флангов

      В Кремле назвали количество приглашенных стран на саммит БРИКС

      В Эстонии полиция помешала установке памятника солдату СС

      Стало известно число эвакуированных за сутки из приграничных районов Курской области

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Путин проведет полномасштабные переговоры во Владивостоке

      Еще одна страна поменяла российское ядерное топливо на американское

      В Харькове прогремели взрывы

      Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

      Доктор Мясников рассказал о рекламирующих неизвестные пищевые добавки от его лица жуликах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше