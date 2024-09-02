Финляндия решила на полметра повысить строящееся на границе с Россией заграждение

Погранслужба Финляндии: заграждение на границе с Россией будет выше на полметра

Строящееся заграждение на российско-финской границе будет повышено на полметра. Об этом сообщила Пограничная служба Финляндии на официальном сайте.

«Опыт показал, что в конструкцию барьерного ограждения необходимо было внести незначительные изменения. Сеть ограждений будет на полметра выше (3,5 метра) и плотнее, чтобы повысить эффективность барьера», — утверждается в заявлении.

По данным погранслужбы, были также усовершенствованы крепления и конструкции ограждения. Кроме того, ведомство намерено доработать технические средства наблюдения на границе.

В июле стало известно, что строительство забора на границе России и Финляндии завершится в 2026 году.