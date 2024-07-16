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16:19, 16 июля 2024Мир

Названы сроки постройки забора на границе России и Финляндии

Yle: строительство забора на границе России и Финляндии завершится в 2026 году

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Реализуемое финскими властями строительство забора на границе России и Финляндии завершится в 2026 году. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

«Планы по строительству восточного пограничного ограждения реализуются согласно графику», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что первая часть забора протяженностью 70 километров будет построена в 2025 году, а основная часть — к лету 2026 года.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о выдворении беженцев и ужесточении правила их приема на границе с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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