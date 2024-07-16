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13:15, 16 июля 2024Мир

Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев из России

Стубб утвердил закон об ограничении приема беженцев на границе Финляндии с РФ

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о выдворении беженцев и ужесточении правила их приема на границе с Россией. Соответствующее решение опубликовано на сайте главы государства.

«Акт, который отступает от конституции и который жизненно важен для нашей национальной безопасности, теперь принят. Парламент принял свое решение требуемым широким большинством голосов. Сегодня я одобрил законопроект на президентском заседании правительства», — рассказал финский лидер.

При этом Стубб признал, что законопроект вызвал неоднозначную реакцию в самой Финляндии и привел к ожесточенным дебатам. Он подчеркнул, что подобная реакция способствует укреплению безопасности и национальных интересов страны.

18 июня конституционный комитет парламента Финляндии одобрил законопроект «о выдворении беженцев» на границе с Россией. Власти страны внесли его на рассмотрение 21 июня. Уточнялось, что документ, подготовленный правительством, предлагает принять закон о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией.

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      Максим Габриелян
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