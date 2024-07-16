Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев из России

Стубб утвердил закон об ограничении приема беженцев на границе Финляндии с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о выдворении беженцев и ужесточении правила их приема на границе с Россией. Соответствующее решение опубликовано на сайте главы государства.

«Акт, который отступает от конституции и который жизненно важен для нашей национальной безопасности, теперь принят. Парламент принял свое решение требуемым широким большинством голосов. Сегодня я одобрил законопроект на президентском заседании правительства», — рассказал финский лидер.

При этом Стубб признал, что законопроект вызвал неоднозначную реакцию в самой Финляндии и привел к ожесточенным дебатам. Он подчеркнул, что подобная реакция способствует укреплению безопасности и национальных интересов страны.

18 июня конституционный комитет парламента Финляндии одобрил законопроект «о выдворении беженцев» на границе с Россией. Власти страны внесли его на рассмотрение 21 июня. Уточнялось, что документ, подготовленный правительством, предлагает принять закон о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией.